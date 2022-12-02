Вылет Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы. Главные новости за 1 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 декабря

Сборная Японии создала вторую сенсацию на турнире, переиграв в последнем туре команду Испании. "Ла Роха" забила первой – свой третий мяч на турнире забил Альваро Мората. Но "синие самураи" сдаваться не хотели. Хадзимэ Мориясу в перерыве провел двойную замену, Япония забила два гола за шесть минут, и смогла удержать победу. 2:1 – и первое место. Соперником Японии в 1/8 будет Хорватия, а Испания сыграет с Марокко.

Германия в результативной игре смогла обыграть Коста-Рику (4:2), но осталась вне плей-офф. У Бундестима столько же очок, сколько у Испании после трех туров, но хуже разница мячей (у Испании +6, у Германии +1). Германия выигрывала у Коста-Рики, затем пропустила два гола, на две минуты оставив Испанию без второго места, но все же смогла переиграть аутсайдера. Бундестим не может выйти из группы на втором Мундиале подряд.

Сборной Бельгии нужно было побеждать в последнем матче, чтобы пробиться в плей-офф, но команда Роберто Мартинеса не смогла забить ни одного гола Хорватии. В первом тайме Хорватии удалось забить один гол, но он был отменен из-за офсайда, а во второй половине игры доминировала Бельгия – но Ромелу Лукаку не реализовал четыре супершанса. 0:0 – Хорватия вторая в группе, Бельгия третья, а первое место в квартете F заняла команда Марокко, победившая в последнем туре Канаду (2:1).

После игры с Хорватией главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил, что больше не будет тренировать национальную команду. Контракт испанского специалиста был рассчитан до конца чемпионата мира в Катаре. Мартинес тренировал Бельгию с 2016-го года. С ним команда стала третьей на чемпионате мира в 2018-м и добралась до четвертьфинала Евро-2020, где уступила Италии.

"Заря" имела шанс сравняться по очкам с "Шахтером" и "Динамо", но не смогла переиграть "Колос" в перенесенном матче УПЛ. Поединок в Киеве дважды прерывался, сначала из-за воздушной тревоги, затем из-за проблем с электричеством, но игра получилась зрелищной. "Колос" дважды выходил вперед благодаря голам Болбата и Чоботенко, а "Заря" отвечала мячами Булецы с пенальти и Кирюханцева. В итоге – 2:2.