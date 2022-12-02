Байден: Мы должны поддержать Украину. Мысль о том, что Путин победит, непостижима

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном вновь заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне с Россией.

"Есть один способ положить конец этой войне: это уход Путина из Украины. То, что он делает - отвратительно. Если он ищет способ положить конец войне, он этого не сделал, — сказал Байден. — А пока я считаю абсолютно важным то, о чем сказал Эммануэль [Макрон]: мы должны поддержать украинский народ. Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, непостижима".

Байден заявил, что США "никогда не будут просить Украину пойти на компромисс" для прекращения войны без согласия правительства страны.

Примечательно, что перед началом переговоров Байден приветствовал Макрона словами: "Франция и Соединенные Штаты противостоят амбициям Владимира Путина". "Союз между нашими двумя странами по-прежнему важен для нашей защиты, — сказал Байден. — США не могли бы желать лучшего партнера, чем Франция".

Также Байден подчеркнул, что у него нет планов в ближайшее время общаться с Путиным, но даже если придется, то только после консультаций с союзниками по НАТО.