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Байден: Мы должны поддержать Украину. Мысль о том, что Путин победит, непостижима

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Глава Белого Дома не будет просить Киев идти на компромисс с Москвой

Байден: Мы должны поддержать Украину. Мысль о том, что Путин победит, непостижима

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном вновь заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину в войне с Россией.

"Есть один способ положить конец этой войне: это уход Путина из Украины. То, что он делает - отвратительно. Если он ищет способ положить конец войне, он этого не сделал, — сказал Байден. — А пока я считаю абсолютно важным то, о чем сказал Эммануэль [Макрон]: мы должны поддержать украинский народ. Мысль о том, что Путин когда-нибудь победит Украину, непостижима".

Байден заявил, что США "никогда не будут просить Украину пойти на компромисс" для прекращения войны без согласия правительства страны.

Примечательно, что перед началом переговоров Байден приветствовал Макрона словами: "Франция и Соединенные Штаты противостоят амбициям Владимира Путина". "Союз между нашими двумя странами по-прежнему важен для нашей защиты, — сказал Байден. — США не могли бы желать лучшего партнера, чем Франция".

Также Байден подчеркнул, что у него нет планов в ближайшее время общаться с Путиным, но даже если придется, то только после консультаций с союзниками по НАТО.

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В статье: война с россией Джо Байден
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Источник:
Голос Америки

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