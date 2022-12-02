ВСУ заставляют россиян обороняться на пяти направлениям. Авиация нанесла почти 20 ударов
Оккупанты пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 2 декабря сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки россиян возле Новоселовского, Стельмаховки, Червонопоповки и Белогоровки Луганской области, а также Григоровки, Выемки, Бахмута, Опытного, Клищиевки, Курдюмовки, Пивничного, Первомайского, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
При этом российская армия ведет оборону на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, совершая при этом обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии.
За четверг авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Был сбит 1 БпЛА типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.
Россияне в свою очередь за прошедшие сутки нанесли 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершили 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.
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