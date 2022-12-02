Российский оппозиционный канал Дождь помогает снабжать солдат армии РФ - ВИДЕО

Российские либералы в очередной раз пробивают дно. Ведущий оппозиционного телеканала "Дождь", якобы осуждающий нападение России на Украину, в одном из эфиров призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и рассказал о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, в том числе, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", - говорит журналист.

Ну, в общем, все "логично" в мировоззрении российского либерала – в нападении их страны на Украину виноват только Путин, а все те сотни тысяч солдат, которые убивают другой народ, невинные ягнята. Конечно, им нужно помогать в оснащении, чтобы было удобнее и дальше убивать украинцев.

Добавим, что это именно тот Дождь, который давно позиционирует себя оппозиционным, якобы осуждает войну, и был запрещен за поребриком. Журналисты телеканала уехали в Европу и открыли студию в Латвии, чтобы доказывать европейцам о невинности рядовых россиян.