Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает. Также интересный факт сообщили из Генштаба

По данным британской разведки, нехватка боеприпасов у российских оккупационных войск является одним из основных факторов, из-за которых они не могут возобновить наступательные операции. В сводке ведомства говорится, что вывод войск РФ с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Эта угроза, скорее всего, побудила российских специалистов по логистике переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, далее на юг и восток. Российским подразделениям логистики необходимо будет производить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии во время поставок российских передовых оборонительных позиций.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IsEXJk3R7s



