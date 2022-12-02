Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает. Также интересный факт сообщили из Генштаба

По данным британской разведки, нехватка боеприпасов у российских оккупационных войск является одним из основных факторов, из-за которых они не могут возобновить наступательные операции. В сводке ведомства говорится, что вывод войск РФ с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Эта угроза, скорее всего, побудила российских специалистов по логистике переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, далее на юг и восток. Российским подразделениям логистики необходимо будет производить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии во время поставок российских передовых оборонительных позиций.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 December 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ErKU7j9pVp — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 2, 2022

В то же время, российским военным запрещено загружать и разгружать эшелоны с техникой и боеприпасами близко к линии фронта, поскольку украинские защитники там их эффективно уничтожают. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Оккупанты постоянно испытывают умение наших воинов уничтожать важные цели и разрывать логистические цепочки. Так, по имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединением группировки оккупационных войск генерал суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте с техникой и боеприпасами на расстоянии ближе 100 км к линии боевого столкновения".