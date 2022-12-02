Зеленский привел в действие решение СНБО об экономических и других ограничительных мерах против УПЦ МП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Об этом говорится в указе №820, опубликованном на сайте Президента, от 1 декабря.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.