Зеленский привел в действие решение СНБО об экономических и других ограничительных мерах против УПЦ МП
Указ приводится в действие со дня его опубликования
СБУ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Об этом говорится в указе №820, опубликованном на сайте Президента, от 1 декабря.
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.
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