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Зеленский привел в действие решение СНБО об экономических и других ограничительных мерах против УПЦ МП

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Указ приводится в действие со дня его опубликования

Зеленский привел в действие решение СНБО об экономических и других ограничительных мерах против УПЦ МП

СБУ

Новина українською

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций. Об этом говорится в указе №820, опубликованном на сайте Президента, от 1 декабря.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 1 декабря "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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