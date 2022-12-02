Министр обороны Литвы: У ВСУ больше шансов развить наступление зимой, чем у россиян

У украинских военных гораздо больше шансов развить наступление этой зимы, чем у российского агрессора. Об этом сказал в интервью изданию Delfi министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Зима – это, конечно, и возможности дополнительные, и, конечно, дополнительные угрозы. Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть преимущество – украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора".

По его словам, в следующем году ВСУ получат еще более мощное вооружение, которое есть у стран НАТО. Он также сообщил, что Литва планирует поставить дроны и другую помощь.

"Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, возможно, небольшая, но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные и т.д., то есть то, что производится именно у нас. Некоторые технологические разработки у нас передовые, например, лазерные системы, тепловизоры. Они дают преимущество в бою... И мы знаем, что и украинский спецназ, силы спецназначения они используют и имеют преимущество".