В ОК Юг прокомментировали вероятность нового удара россиян и предупредили о последствиях
Оккупанты готовятся
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Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского национального телемарафона сделала несколько важных заявлений. По ее словам, новый ракетный удар россиян может быть очень массированным.
"Именно поэтому мы акцентируем на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его прямо ждать".
Она призвала украинцев подготовиться, потому что последствия атаки могут быть долговременными и будут устраняться некоторое время.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты вывели в море корабли с 12 ракетами "Калибр" и подняли три самолета Ту-95. По состоянию на 14:00 воздушную тревогу не объявляли.
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