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Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом

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Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом

Soldatnytt from Oslo, Norway

Новина українською

Пресс-служба Воздушных сил Украины в своем Твиттере поблагодарила Норвегию за предоставление системы ПВО NASAMS оригинальным видео-трейлером.

"Этой зимой украинцам не придется путешествовать, чтобы увидеть северное сияние. Родина премии мира защищает наши города от войны. NASAMS. Спасибо, Норвегия".

  • Нобелевскую премию мира вручает Норвежский Нобелевский комитет.
  • Кадры в ролике сменяют друг друга под знаменитую композицию из сюиты "Пер Гюнт" норвежского композитора Эдварда Грига к одноименной пьесе его соотечественника драматурга Генрика Ибсена "В пещере горного короля".
  • NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии.
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В статье: война с россией NASAMS
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