Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
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Soldatnytt from Oslo, Norway
Пресс-служба Воздушных сил Украины в своем Твиттере поблагодарила Норвегию за предоставление системы ПВО NASAMS оригинальным видео-трейлером.
"Этой зимой украинцам не придется путешествовать, чтобы увидеть северное сияние. Родина премии мира защищает наши города от войны. NASAMS. Спасибо, Норвегия".
This winter ukrainians wont have to travel to see the northern light.— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 2, 2022
The land of the peace prize is protecting our cities from war.
NASAMS
Thank you Norway. pic.twitter.com/QrvdzKsv1r
- Нобелевскую премию мира вручает Норвежский Нобелевский комитет.
- Кадры в ролике сменяют друг друга под знаменитую композицию из сюиты "Пер Гюнт" норвежского композитора Эдварда Грига к одноименной пьесе его соотечественника драматурга Генрика Ибсена "В пещере горного короля".
- NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии.
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