В Днепре жители слышали взрыв до объявления тревоги. Сирена раздается в нескольких областях

В 14:16 по киевскому времени жители города Днепра слышали взрыв.

В местных Telegram каналах написали о работе ПВО, также есть информация о прилете.

Сообщается, что после взрыва поднялся столб дыма.

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Известно, что по состоянию на 14:20 2 декабря, в небе находятся три российских ТУ-95, также в море выведено множество оккупантских кораблей с ракетами.

В 14:53 был отдан отбой воздушной тревоги.