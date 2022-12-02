В Днепре жители слышали взрыв до объявления тревоги. Сирена раздается в нескольких областях
Проклятые рашисты
alerts.in.ua
В 14:16 по киевскому времени жители города Днепра слышали взрыв.
В местных Telegram каналах написали о работе ПВО, также есть информация о прилете.
Сообщается, что после взрыва поднялся столб дыма.
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Известно, что по состоянию на 14:20 2 декабря, в небе находятся три российских ТУ-95, также в море выведено множество оккупантских кораблей с ракетами.
В 14:53 был отдан отбой воздушной тревоги.
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