"Нужно аннулировать лицензию". В Латвии начали расследование заявлений на телеканале Дождь о помощи российским военным

Служба контрразведки и внутренней безопасности Латвии сообщила, что приступила к расследованию в связи с высказываниями в выпуске новостей зарегистрированного в Латвии телеканала "Дождь".

Напомним, что недавно в эфире телеканала, который называет себя оппозиционным к российским властям, в прямом эфире выразили надежду , "что многим военнослужащим мы [канал] смогли помочь, в том числе, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

"2 декабря Служба контрразведки и внутренней безопасности Латвии начала расследование в связи с высказываниями в выпуске новостей, зарегистрированного в Латвии телеканала "Дождь", в которых выдвигаются подозрения о помощи этим телеканалом военнослужащим российских оккупационных сил", - говорится в сообщении.

VDD 2. decembrī ir uzsācis pārbaudi saistībā ar Latvijā reģistrētā televīzijas kanāla "TV Rain" ziņu raidījumā paustiem izteikumiem, kas rada aizdomas par šī televīzijas kanāla sniegtu palīdzību Krievijas okupācijas spēku karavīriem. https://t.co/c0TYHsbpWb — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) December 2, 2022

В целом, латвийское сообщество в социальных сетях выразило свое возмущение относительно ситуации, когда латвийская телекомпания сообщает о помощи оккупационным войскам. Не прошел в стороне этой ситуации и Министр обороны страны Артис Пабрикс, призвавший аннулировать лицензию телеканала.

"Я считаю, что "Дождю" нужно ехать и работать в Россию, а в Латвии необходимо аннулировать его лицензию. Чаша переполнена", - заявил Министр обороны Латвии.

Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Российский телеканал "Дождь" покинул Московию, этим летом перерегистрировался в Латвии и открыл там свою студию, откуда и продолжает свою работу, в том числе на Россию.