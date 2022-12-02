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"Нужно аннулировать лицензию". В Латвии начали расследование заявлений на телеканале Дождь о помощи российским военным

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"Российский оппозиционный телеканал" работает из Латвии

"Нужно аннулировать лицензию". В Латвии начали расследование заявлений на телеканале Дождь о помощи российским военным

Фото з відкритих джерел

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Служба контрразведки и внутренней безопасности Латвии сообщила, что приступила к расследованию в связи с высказываниями в выпуске новостей зарегистрированного в Латвии телеканала "Дождь".

Напомним, что недавно в эфире телеканала, который называет себя оппозиционным к российским властям, в прямом эфире выразили надежду, "что многим военнослужащим мы [канал] смогли помочь, в том числе, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

"2 декабря Служба контрразведки и внутренней безопасности Латвии начала расследование в связи с высказываниями в выпуске новостей, зарегистрированного в Латвии телеканала "Дождь", в которых выдвигаются подозрения о помощи этим телеканалом военнослужащим российских оккупационных сил", - говорится в сообщении.

В целом, латвийское сообщество в социальных сетях выразило свое возмущение относительно ситуации, когда латвийская телекомпания сообщает о помощи оккупационным войскам. Не прошел в стороне этой ситуации и Министр обороны страны Артис Пабрикс, призвавший аннулировать лицензию телеканала.

"Я считаю, что "Дождю" нужно ехать и работать в Россию, а в Латвии необходимо аннулировать его лицензию. Чаша переполнена", - заявил Министр обороны Латвии.

Российский телеканал "Дождь" покинул Московию, этим летом перерегистрировался в Латвии и открыл там свою студию, откуда и продолжает свою работу, в том числе на Россию.

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В статье: война с россией
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