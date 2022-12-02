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Путин: Ракетные удары по Украине - это реакция на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры РФ

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Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Путин: Ракетные удары по Украине - это реакция на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры РФ

regnum.ru

Новина українською

Российский диктатор Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Стороны обсуждали Украину. Путин во время разговора заявил, что Запад, в том числе Германия, "накачивает киевский режим вооружениями".

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Путин призвал Германию пересмотреть свои подходы.

Также российский диктатор прокомментировал обстрел Украины.

По словам Путина, российские военные "долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по целям Украины. Но сейчас эти меры стали вынужденной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России".

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В статье: Владимир Путин война с россией Олаф Шольц
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