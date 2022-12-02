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ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России

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Смерть рашистским оккупантам

ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники уничтожили подполковника армии РФ Алексея Смирнова.

Об этом сообщил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Подполковник Алексей Смирнов из 98-й воздушно-десантной дивизии успешно демобилизован", - говорится в сообщении.

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ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России - изображение 1
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В статье: война с россией
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