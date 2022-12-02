ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России
Смерть рашистским оккупантам
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники уничтожили подполковника армии РФ Алексея Смирнова.
Об этом сообщил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Подполковник Алексей Смирнов из 98-й воздушно-десантной дивизии успешно демобилизован", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗеленский: СНБО поручил внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете в Украине религиозных организаций из РФ
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
- Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
- Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает. Также интересный факт сообщили из Генштаба
- Зозуля: Представители ФИФА изъяли у испанских фанатов флаг полка Азов, который те развернули на трибунах ЧМ-2022
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
- 23:32 Украинские Зеленский: СНБО поручил внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете в Украине религиозных организаций из РФ
- 21:42 Украинские "Лучше быть клоуном в инсте, чем кремлевской сучкой". Стаховський ответил сербским теннисистам, которые поехали на турнир в РФ
- 16:07 Украинские Украина провела очередной обмен пленными. Вернули полсотни защитников
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн