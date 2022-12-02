Киево-Печерскую лавру зарегистрировали монастырем ПЦУ
Теперь – не в подчинении московского патриархата
фото - УНІАН
Сегодня, второго декабря 2022-го года, стало известно о том, что Киево-Печерская лавра отошла под протекторат Православной Церкви Украины. Это следует из информации открытых источников по регистрации компаний и ФЛП Украины.
скриншот - Ukraine NOW
Напомним, что ранее Киево-Печерская лавра подчинялась УПЦ московского патриархата. В ходе обысков и рейдов СБУ в лавре и у ее служителей были найдены материалы, свидетельствовавшие об агентурной работе в пользу страны-агрессора. После этих рейдов против многих священнослужителей московского патриархата были введены персональные санкции.
Добавим, что ПЦУ признана канонической и получила Томос (независимость) в начале 2019-го года.
Популярное сейчас
- Южная Корея присоединяется к Португалии в плей-офф, Гана затянула Уругвай на дно. Расписание и результаты ЧМ-2022
- ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Павелко в суде. Президента УАФ пришли поддержать легенды украинского футбола
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
Новости по теме
- 23:32 Украинские Зеленский: СНБО поручил внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете в Украине религиозных организаций из РФ
- 21:42 Украинские "Лучше быть клоуном в инсте, чем кремлевской сучкой". Стаховський ответил сербским теннисистам, которые поехали на турнир в РФ
- 19:27 Украинские Оккупанты выводят подразделения из некоторых населенных пунктов на Запорожье - сводка Генштаба ВСУ за 1 декабря