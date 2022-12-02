Киево-Печерскую лавру зарегистрировали монастырем ПЦУ

Сегодня, второго декабря 2022-го года, стало известно о том, что Киево-Печерская лавра отошла под протекторат Православной Церкви Украины. Это следует из информации открытых источников по регистрации компаний и ФЛП Украины.

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Напомним, что ранее Киево-Печерская лавра подчинялась УПЦ московского патриархата. В ходе обысков и рейдов СБУ в лавре и у ее служителей были найдены материалы, свидетельствовавшие об агентурной работе в пользу страны-агрессора. После этих рейдов против многих священнослужителей московского патриархата были введены персональные санкции.

Добавим, что ПЦУ признана канонической и получила Томос (независимость) в начале 2019-го года.