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Эрдоган: Возобновление переговоров между Россией и Украиной отвечает интересам всех сторон

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Президент Турции видит себя в качестве миротворца

Эрдоган: Возобновление переговоров между Россией и Украиной отвечает интересам всех сторон

Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в скорейшем возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной должны быть заинтересованы все стороны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Скорейшее восстановление переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон", - цитирует агентство "Анадола" слова Эрдогана в телефонном разговоре с премьером Великобритании Риши Сунаком.

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Кроме того, Эрдоган заявил о необходимости "новых и конкретных шагах" для решения кипрского вопроса.

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В статье: война с россией Реджеп Тайип Эрдоган
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