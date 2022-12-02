Белый дом: Путин не проявляет признаков готовности окончить войну путем переговоров

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную им войну в Украине путем переговоров.

"Действия говорят громче, чем слова. А их действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать украинцев", - подчеркнул Кирби.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с Владимиром Путиным, если он выведет войска из Украины. В Кремле на это ответили, что США выдвигает неприемлемые для России условия и что так называемая "специальная операция" продолжится. В то же время Россия в очередной раз подчеркнула, что готова к переговорам, но на своих условиях.