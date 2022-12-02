Белый дом: Путин не проявляет признаков готовности окончить войну путем переговоров
Россия и дальше хочет кровопролитие и страдания
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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную им войну в Украине путем переговоров.
"Действия говорят громче, чем слова. А их действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать украинцев", - подчеркнул Кирби.
Напомним, что накануне президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с Владимиром Путиным, если он выведет войска из Украины. В Кремле на это ответили, что США выдвигает неприемлемые для России условия и что так называемая "специальная операция" продолжится. В то же время Россия в очередной раз подчеркнула, что готова к переговорам, но на своих условиях.
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