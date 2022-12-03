Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой

Журналист Констянин Андриюк рассказал о ходе событий на Исполкоме УАФ с участием Андрея Павелко:

“Павелко стартовал с рассказа, мол, сегодня ему звонил Президент Зеленский. Но, как добавляет Андрей Васильевич, он был занят, поэтому звонок Президента упустил. А когда перезвонил, то ЗЕ не мог взять трубку. Так и не поговорили, но "Президент звонил" – не забывайте.

Далее глава УАФ пообещал собравшимся, что против него закроют все уголовные дела и его оправдают. А поможет ему это сделать... председатель Ассоциации футбола Крыма Сергей Куницын.

Все нынешние проблемы УАФ, по мнению Павелко, и здесь следует его зацитировать: "из-за мальчика по имени Шевченко". Мол Офису Президента нечем больше заняться как проталкивать Андрея Шевченко на пост руководителя УАФ.

Далее Павелко добавил, что его вызвали на гору руководства страны и предлагали добровольно уйти с должности со всеми главами региональных ассоциаций. Но как добавил благородно Андрей Васильевич, он отказался, потому что "не может бросить своих людей на произвол судьбы".

В ходе исполкома Павелко предложил подписать уже подготовленное им заблаговременно письмо ФИФА, УЕФА и Президента Зеленского. Где УАФ жалуется на политическое давление ОП.

И это приведет к исключению Украины из состава УЕФА.

А еще за такое у Украины обязательно отберут право претендовать на проведение Чемпионата Мира по футболу-2030.

Замечание одного из членов исполкома, мол "нет прямых доказательств политического давления, давайте изменим в тексте формулировку на "возможное давление" получило резкое сопротивление от Андрея Павелко и ближайших его соратников. В конце концов, члены исполкома настояли на своем, и Павелко сдался, поставив на голосование письмо с изменениями и дополнениями, а не в таком формате, как хотел сначала.

Были среди членов Исполкома и такие, которые говорили, что не могут самостоятельно принимать такие решения, поскольку представляют УПЛ (Дикий Евгений) и ПФЛ (Каденко Александр), так что без согласования с клубами не могут голосовать. На что получили порцию нецензурной критики и откровенных угроз от верных оруженосцев Павелко – Вадима Костюченко и Алана Плиева.

По словам главы УАФ, в него в последние дни звонят главы администраций разных областей Украины с вопросами, которые творятся в УАФ?

А еще Андрей Васильевич, решительно предостерегающий всех желающих в региональных ассоциациях, выражающих ему недоверие, не присылать протоколы их исполкомов в Дом Футбола. Мол, он победит, он все равно выиграет, а кто в нем усомнился – будут в опале.

Ну и наконец, на пиру, глава УАФ, в очередной раз унизительной форме высказывался об Офисе Президента и "мальчике Шевченко".

И добавил самое главное, если он не одержит победу в УАФ, Украина может и не мечтать о проведении ЧМ-2030 или вообще лишиться членства в ФИФА и УЕФА.

P.S. И напоследок. А где были представители Закарпатской областной ассоциации футбола. Как так оживленно бросились опровергать информацию, мол, там не рассматривали недоверие президенту УАФ на своем Исполкоме?

Почему не приняли участие в этом историческом Исполкоме? Не хочу делать никаких предположений, а просто подожду. В ожидании новостей из Закарпатья”, - говорится в сообщении Андриюка.