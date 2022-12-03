Более полутысячи убитых и один вертолет. Генштаб опубликовал потери россиян за минувшие сутки
Также много БПЛА
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.
Украинские военные в пятницу ликвидировали 510 человек. Также были уничтожены 22 единицы техники, в том числе один вертолет.
Где именно противник понес наибольшие потери указано не было.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят так:
- личного состава – около 90 600 (+510 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 2917 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5886 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1906 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 210 (+0) ед,
- самолетов – 280 (+0) ед,
- вертолетов – 263 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8) ед,
- специальной техники – 163 (+0).
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