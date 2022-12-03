Более полутысячи убитых и один вертолет. Генштаб опубликовал потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за минувшие сутки войны против Украины.

Украинские военные в пятницу ликвидировали 510 человек. Также были уничтожены 22 единицы техники, в том числе один вертолет.

Где именно противник понес наибольшие потери указано не было.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят так: