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Путин не заинтересован в переговорах с Украиной всерьез, - ISW

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Действия оккупантов являются исключительно демонстративными

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной всерьез, - ISW

Getty Images

Новина українською

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.

Эксперты института считают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели по поводу войны.

Также предполагается, что Путин, Лавров и Песков делали заявления по поводу переговоров, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат России упреждающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, не требуя значительных предварительных уступок со стороны РФ, убеждены в ISW.

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В статье: Владимир Путин война с россией ISW
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Источник:
ISW

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