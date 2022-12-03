Путин не заинтересован в переговорах с Украиной всерьез, - ISW

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.

Эксперты института считают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели по поводу войны.

Также предполагается, что Путин, Лавров и Песков делали заявления по поводу переговоров, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат России упреждающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, не требуя значительных предварительных уступок со стороны РФ, убеждены в ISW.