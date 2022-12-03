Херсонская ОВА сообщила о частичном снятии запрета на пересечение Днепра на 3-5 декабря
Можно будет выехать с временно оккупированной территории
Телеграм-канал Бавовна
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил о частичном снятии запрета на передвижение по Днепру для эвакуации украинцев:
“Херсонская областная военная администрация сообщает, что с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию.
Эвакуация необходима ввиду возможной активизации боевых действий на этой территории. Так что в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток.
Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в наименовании даты не будет.
В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте”, - говорится в обращении ОГА.
Также Янушевич отмечает, что при пересечении реки с собой нужно иметь удостоверение, подтверждающее личность и гражданство Украины.
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