В ДТЭК сообщили, когда вернутся к плановым отключениям
Этот период измеряется не днями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире единого телемарафона сообщил, когда вернутся плановые отключения:
"Речь идет, к сожалению, не о днях, скорее о неделях идет речь.
Если не будет новых попаданий и новых разрушений, в целом системе, чтобы перейти к плановым отключениям, а у нас сейчас действуют и плановые, и аварийные отключения, нужно добавить мощности.
Сейчас занимаемся запуском блоков. Часть блоков уже вышла в работу, частично блоки вышли в работу, отчасти еще нет”, - сказал Сахарук.
Также Сахарук добавил, что украинцы на 10% увеличили потребление электроэнергии из-за снижения температуры.
Популярное сейчас
- Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира
- Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022
- Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря
- Один в один, как и генсеку УАФ: суд избрал меру пресечения Павелко
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО