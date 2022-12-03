В ДТЭК сообщили, когда вернутся к плановым отключениям

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире единого телемарафона сообщил, когда вернутся плановые отключения:

"Речь идет, к сожалению, не о днях, скорее о неделях идет речь.

Если не будет новых попаданий и новых разрушений, в целом системе, чтобы перейти к плановым отключениям, а у нас сейчас действуют и плановые, и аварийные отключения, нужно добавить мощности.

Сейчас занимаемся запуском блоков. Часть блоков уже вышла в работу, частично блоки вышли в работу, отчасти еще нет”, - сказал Сахарук.