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Подоляк: Россия нанесет новый ракетный удар, когда наступят морозы

Общие новости
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Враг будет действовать максимально коварно

Подоляк: Россия нанесет новый ракетный удар, когда наступят морозы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику, как таковую, а из-за энергетики на отопление", – сказал Подоляк.

Как известно, после прошлых обстрелов России энергосистема до сих пор полностью не возобновилась.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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aleks68
03.12.2022 в 14:30
кто мешает лишить газа,света и отопления тот же белгород?только не не нужно говорить что Украина не воюет такими методами.почему тупые холопы плешивой твари из кремля не должны страдать за действия своего е......о руководства?
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0
aleks68
03.12.2022 в 14:22
сам догадался ......зелёный балабол?
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0

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