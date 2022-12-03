Подоляк: Россия нанесет новый ракетный удар, когда наступят морозы
Враг будет действовать максимально коварно
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью проседала до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине. То есть, грубо говоря, они открыто ждут возможности максимально жестко заморозить, потому что основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику, как таковую, а из-за энергетики на отопление", – сказал Подоляк.
Как известно, после прошлых обстрелов России энергосистема до сих пор полностью не возобновилась.
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