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ГУР: Россия уже начала использовать стратегический запас некоторых видов вооружения

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Некоторые ракеты, выпущенные по Украине, были произведены в августе этого года

ГУР: Россия уже начала использовать стратегический запас некоторых видов вооружения

Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий объяснил ситуацию с вооружением, которым владеет Российская Федерация. Он отметил, что страна-террорист использует стратегические запасы некоторых видов оружия.

"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и других вооружений, которые используются против нашего государства”, - сказал Скибицкий.

Он также добавил, что некоторые из крылатых ракет, которые были выпущены по Украине Россией осенью, были изготовлены в августе этого года.

Напомним, что в последнее время фиксируется активность вражеской авиации и кораблей в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке Россией к новым бомбардировкам Украины.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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