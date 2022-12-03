ГУР: Россия уже начала использовать стратегический запас некоторых видов вооружения
Некоторые ракеты, выпущенные по Украине, были произведены в августе этого года
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Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий объяснил ситуацию с вооружением, которым владеет Российская Федерация. Он отметил, что страна-террорист использует стратегические запасы некоторых видов оружия.
"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и других вооружений, которые используются против нашего государства”, - сказал Скибицкий.
Он также добавил, что некоторые из крылатых ракет, которые были выпущены по Украине Россией осенью, были изготовлены в августе этого года.
Напомним, что в последнее время фиксируется активность вражеской авиации и кораблей в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке Россией к новым бомбардировкам Украины.
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