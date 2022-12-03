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Россия украла украинское зерно на сумму 1 млрд долларов

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Оккупанты серьезно подорвали аграрную отрасль Украины

Россия украла украинское зерно на сумму 1 млрд долларов

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россия украла украинское зерно по меньшей мере на 1 млрд долларов, по данным аналитиков NASA Harvest.

Агентство отмечает, что с неподконтрольных Украине территорий было собрано почти 6 млн. тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, а несобранные площади в основном располагались вдоль линии фронта.

Почти четверть украинской пшеницы выращивается на землях, которые страна-террорист аннексировала. Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, хранившиеся на складах.

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

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В статье: война с россией зерно
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Источник:
Bloomberg

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