Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает потолок цены на свою нефть, который был накануне согласован и принят ведущими странами мира и Европы.

Песков заявил, что власти России продолжают анализировать ситуацию и сообщат о дальнейших решениях.

В то же время, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что его страна не будет поставлять нефть тем странам, которые голосовали за решение о ценовом потолке.

Напомним, что накануне мировое сообщество договорилось о потолке цены для российской нефти в 60 долларов за баррель.