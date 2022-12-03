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Россия заявила, что не принимает потолок цены на свою нефть

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И отказывается поставлять ресурс тем странам, которые поддержали это решение

Россия заявила, что не принимает потолок цены на свою нефть

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает потолок цены на свою нефть, который был накануне согласован и принят ведущими странами мира и Европы.

Песков заявил, что власти России продолжают анализировать ситуацию и сообщат о дальнейших решениях.

В то же время, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что его страна не будет поставлять нефть тем странам, которые голосовали за решение о ценовом потолке.

Напомним, что накануне мировое сообщество договорилось о потолке цены для российской нефти в 60 долларов за баррель.

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В статье: война с россией
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