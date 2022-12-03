Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина по поводу посещения Донбасса:

"Путин со временем посетит Донбасс", - говорится в заявлении Пескова.

Также Песков отмечает, что в России мобилизация завершилась и новой информации по поводу очередной волны нет.

Напомним, что Владимир Путин еще ни разу с начала войны в 2014 не был с визитом на временно оккупированных Россией украинских территориях.