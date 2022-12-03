россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек
А также семьи предателей
ЦНС
Центр национального сопротивления сообщает, что россияне вывезли из временно оккупированных Олешек в Херсонской области всех коллаборантов.
Враг, в частности, вывез всех, кто занимал должности в оккупационной администрации и полицаев, а также родственников предателей.
Напомним, ранее коллаборанты покинули Новую Каховку - не только представители оккупационной администрации, а также, те кто запугивал местное население и занимавлся рейдами.
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Источник:ЦНС
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