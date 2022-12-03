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россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек

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А также семьи предателей

россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек

ЦНС

Новина українською

Центр национального сопротивления сообщает, что россияне вывезли из временно оккупированных Олешек в Херсонской области всех коллаборантов.

Враг, в частности, вывез всех, кто занимал должности в оккупационной администрации и полицаев, а также родственников предателей.

Напомним, ранее коллаборанты покинули Новую Каховку - не только представители оккупационной администрации, а также, те кто запугивал местное население и занимавлся рейдами.

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В статье: война с россией
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Источник:
ЦНС

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