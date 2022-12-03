Подоляк к россиянам: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялтинскому трибуналу

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Бахмуте.

"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.

Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу", - написал в своем твиттере советник ОП.