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Подоляк к россиянам: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялтинскому трибуналу

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Кремль хоронит тысячи людей

Подоляк к россиянам: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялтинскому трибуналу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Бахмуте.

"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.

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Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу", - написал в своем твиттере советник ОП.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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