Подоляк к россиянам: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялтинскому трибуналу
Кремль хоронит тысячи людей
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Бахмуте.
"Бахмут. Под городом, не несущим никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.
Все, чтобы доказать себе: мы еще что-нибудь можем! Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу", - написал в своем твиттере советник ОП.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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