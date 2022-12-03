Генштаб ЗСУ: Противник продолжает нести потери

Генштаб ЗСУ опубликовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 третьего декабря. Как указано в сообщении, противник продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также произвели 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 – погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.