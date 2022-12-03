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Источник: Российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской АЭС

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Якобы между сторонами назревает соглашение

Источник: Российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской АЭС

Енергоатом

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Как сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской АЭС.

Отвод войск станет одним из обязательных пунктов соглашения между Киевом и Москвой. По словам гендиректора МАГАТЭ, Киев уже согласился не стрелять по территории ЗАЭС, а Москва обещает не открывать огонь с атомной станции.

Также, как утверждает Гросси, украинская сторона настаивает на том, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, а российская сторона не против такого условия и ничего не просит взамен.

По мнению итальянца, Украина и Россия договорятся о создании зоны безопасности для ЗАЭС до конца года, пишет La Repubblica.

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В статье: война с россией
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Источник:
La Repubblica

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