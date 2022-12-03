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Возле Бахмута сбит российский сверхзвуковой истребитель

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Постарались пограничники

Возле Бахмута сбит российский сверхзвуковой истребитель

Ілюстраційне фото - Getty Images, рештки Су-34 біля Чернігова

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Украинские пограничники, которые держат позиции в окрестностях Бахмута, сбили российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражеский самолет, когда тот появился вблизи позиций бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна.

"Уничтожали и будем уничтожать оккупантов, им на нашей земле не будет покоя", - пересказал журналист слова бойцов, совершивших свой удачный выстрел.

Отметим, что это 23-й уничтоженный российский Су-34 с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В общей сложности, по данным Генштаба, армия РФ по состоянию на утро 3 декабря потеряла 280 самолетов.

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В статье: война с россией
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