Возле Бахмута сбит российский сверхзвуковой истребитель

Украинские пограничники, которые держат позиции в окрестностях Бахмута, сбили российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, расчет ПЗРК выстрелом приземлил вражеский самолет, когда тот появился вблизи позиций бойцов ГПСУ. Судьба пилотов пока не известна.

"Уничтожали и будем уничтожать оккупантов, им на нашей земле не будет покоя", - пересказал журналист слова бойцов, совершивших свой удачный выстрел.

Отметим, что это 23-й уничтоженный российский Су-34 с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В общей сложности, по данным Генштаба, армия РФ по состоянию на утро 3 декабря потеряла 280 самолетов.