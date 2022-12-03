  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО
В тренде

Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Кракен в ринге!

Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО

фото - Getty Images

Новина українською

В субботу, 3 декабря в Лондоне украинский легковес Денис Беринчик, удерживающий пояс WBO International, проводит бой с обладателем титула EBU, французом Иваном Менди.

Интересно, что Беринчик вышел в ринг в форме спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен".

Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО - изображение 1

Отметим, что бой Беринчик – Менди проходит в андеркарте главного противостояния декабря между Фьюри и Чисорой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Беринчик война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде