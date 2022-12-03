Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО
Кракен в ринге!
фото - Getty Images
В субботу, 3 декабря в Лондоне украинский легковес Денис Беринчик, удерживающий пояс WBO International, проводит бой с обладателем титула EBU, французом Иваном Менди.
Интересно, что Беринчик вышел в ринг в форме спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен".
Отметим, что бой Беринчик – Менди проходит в андеркарте главного противостояния декабря между Фьюри и Чисорой.
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