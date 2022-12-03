Беринчик победил Менди единым решением судей
Денис выиграл пояса в легком весе
Фото: Getty Images
Украинский боксер Денис Беринчик победил Ивана Менди в бою на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Этот бой прошел за пояса чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.
Денис одержал победу единым решением судей. В последнем бою Беринчик избил россиянина Ису Чаниева в Броварах, в шестой раз защитив пояс чемпиона WBO International. Сегодняшняя защита против француза Менди стала седьмой подряд.
Бой Дениса с Иваном прошел в рамках андеркарта боя за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
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