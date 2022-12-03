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Беринчик победил Менди единым решением судей

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Денис выиграл пояса в легком весе

Беринчик победил Менди единым решением судей

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Украинский боксер Денис Беринчик победил Ивана Менди в бою на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Этот бой прошел за пояса чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.

Денис одержал победу единым решением судей. В последнем бою Беринчик избил россиянина Ису Чаниева в Броварах, в шестой раз защитив пояс чемпиона WBO International. Сегодняшняя защита против француза Менди стала седьмой подряд.

Бой Дениса с Иваном прошел в рамках андеркарта боя за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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В статье: Денис Беринчик Бокс Иван Менди
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