Беринчик победил Менди единым решением судей

Украинский боксер Денис Беринчик победил Ивана Менди в бою на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Этот бой прошел за пояса чемпиона Европы по версии EBU и International WBO в легком весе.

Денис одержал победу единым решением судей. В последнем бою Беринчик избил россиянина Ису Чаниева в Броварах, в шестой раз защитив пояс чемпиона WBO International. Сегодняшняя защита против француза Менди стала седьмой подряд.

Бой Дениса с Иваном прошел в рамках андеркарта боя за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.