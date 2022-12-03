Залужный снова поговорил с Главой объединенного комитета начальников штабов США
Вместе к Победе над агрессором
фото - Генштаб ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Генштаб ВСУ, Залужный поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии.
Залужный поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. «Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы», - сообщил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, в начале ноября генерал Марк Милли оценивал потери армии РФ в Украину более чем в 100 000 солдат.
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