Залужный снова поговорил с Главой объединенного комитета начальников штабов США

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Генштаб ВСУ, Залужный поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии.

Залужный поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. «Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы», - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в начале ноября генерал Марк Милли оценивал потери армии РФ в Украину более чем в 100 000 солдат.