Это слабая позиция. Зеленский раскритиковал предельную цену от ЕС на российскую нефть

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

Однако, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, такое решение недостаточно для сдерживания агрессора.

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция", - заявил Зеленский в вечернем обращении.

«Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", - подытожил президент.

Заметим, что в Кремле уже заявили, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть, но детализировать, как именно будет действовать в этой ситуации, не стали.