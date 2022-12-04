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США настроены сорвать поставки Ираном оружия в Россию – посол

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США настроены сорвать поставки Ираном оружия в Россию – посол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Специальный посол США по Ирану Роберт Малли в интервью агентству Bloomberg заявил, что Соединенные Штаты Америки сосредоточатся на том, чтобы срывать поставки оружия из Ирана в Россию.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, будут ли США вести с Ираном переговоры по его ядерной программе. В Вашингтоне считают, что Иран не заинтересован в соглашении, поэтому нужно сконцентрироваться на других вещах.

"Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа", - заявил Малли.

По его словам, предоставление ракет или помощь в строительстве военных производственных объектов в России "переходили бы новые границы".

Напомним, в конце лета и начале осени россияне постоянно атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Также были многочисленны сообщения о том, что Москва договаривается с Тегераном о поставках тактических ракетных комплексов, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров.

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В статье: США война с россией
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Источник:
Bloomberg

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