ВСУ отразили атаки россиян около 17 населенных пунктов, авиация нанесла 22 удара - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 4 декабря, сообщил, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Площанка и Билогоровка на Луганщине и Берестове, Билогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Враг за прошедшие сутки нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

В то же время ВСУ заставляют россиян обороняться на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Генштаб также сообщил, что авиация Сил обороны в течение субботы нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Заметим, что СМИ вчера сообщали об уничтожении Су-34.

В свою очередь подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.