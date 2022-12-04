Все меньше россиян поддерживают войну против Украины, - британская разведка

В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продление. Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании.

Британские аналитики ссылаются на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Также известно, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022 года, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.