Все меньше россиян поддерживают войну против Украины, - британская разведка
Однако, означает ли это что-то для Кремля?
В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продление. Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании.
Британские аналитики ссылаются на опубликованные российским изданием "Медуза" результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и только 25% поддерживают продолжение конфликта.
Также известно, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022 года, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022 около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.
"Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года", – отмечают в разведке Британии.
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