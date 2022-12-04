Россия использует боеприпасы гораздо быстрее, чем способна их произвести, - разведка США

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.

"Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но Россия достаточно быстро тратит боеприпасы. Имею в виду, что действительно чрезвычайно быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача", - сказала чиновница.

Также, по ее словам, высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее обычных, и их хватит на еще меньшее количество времени.