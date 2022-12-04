  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия использует боеприпасы гораздо быстрее, чем способна их произвести, - разведка США
В тренде

Россия использует боеприпасы гораздо быстрее, чем способна их произвести, - разведка США

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

У врага продолжаются проблемы с обеспечением

Россия использует боеприпасы гораздо быстрее, чем способна их произвести, - разведка США

Новина українською

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.

"Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но Россия достаточно быстро тратит боеприпасы. Имею в виду, что действительно чрезвычайно быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача", - сказала чиновница.

Также, по ее словам, высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее обычных, и их хватит на еще меньшее количество времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NBS News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде