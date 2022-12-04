ВСУ уничтожили более полутысячи россиян и 22 единицы техники – Генштаб
Среди потерь противника есть и самолет
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки.
Россияне за день потеряли 550 солдат и 22 единицы техники. В частности, вчера над Донбасом был сбит самолет захватчиков.
Больше потерь оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 91150 (+550 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 2922 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 210 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+1) ед,
- вертолетов – 263 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),
- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,
- специальной техники – 163 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
04.12.2022 в 13:03
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