ВСУ уничтожили более полутысячи россиян и 22 единицы техники – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки.

Россияне за день потеряли 550 солдат и 22 единицы техники. В частности, вчера над Донбасом был сбит самолет захватчиков.

Больше потерь оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: