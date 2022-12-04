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ВСУ уничтожили более полутысячи россиян и 22 единицы техники – Генштаб

Общие новости
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Среди потерь противника есть и самолет

ВСУ уничтожили более полутысячи россиян и 22 единицы техники – Генштаб

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки.

Россияне за день потеряли 550 солдат и 22 единицы техники. В частности, вчера над Донбасом был сбит самолет захватчиков.

Больше потерь оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 91150 (+550 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 2922 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1908 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 210 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+1) ед,
  • вертолетов – 263 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4479 (+7) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
04.12.2022 в 13:03
Молодці! Слава ЗСУ!
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