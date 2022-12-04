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В Черном море находятся российские корабли с общим залпом 24 ракет Калибр

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Также носители Калибров находятся и в Средиземном море

В Черном море находятся российские корабли с общим залпом 24 ракет Калибр

фото из свободных источников

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Сегодня, 4 декабря, Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 21 корабль, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 24 ракеты. Об этом сообщили ВМС ВСУ:

"По состоянию на 4 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты;

В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", - сообщили военные.

Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

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В статье: война с россией
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Источник:
ВМС ЗСУ

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