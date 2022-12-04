В окружении под Бахмутом погибли пять грузинских добровольцев, служивших в ВСУ

В окружение оккупантов под Бахумутом попала группа грузинских добровольцев. Во время него пятеро из них были убиты, также был ранен командир. Об этом сообщил доброволец Ромео Парулава в интервью каналу “Мтавари”.

“Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших”, - сказал Парулава.

Погибшие служили в 57-й бригаде с марта 2022 года - именно тогда они прибыли в Украину из Грузии для участия в борьбе против российских захватчиков.

Об их гибели стало известно накануне, однако именно сейчас мир узнал о том, как все произошло. Полягли в бою за Украину и против российской армии пятеро грузин: Авто Руруа, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили, Ромео Кварацхелия и Ромео Пичхая.

"В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", - прокомментировала трагедию президента Грузии.

Добавим, что согласно информации портала "Новости-Грузия" на стороне Украины воюет около 1,5 тысяч грузин.