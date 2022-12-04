В ВСУ объяснили, почему Россия стала меньше использовать иранские беспилотники

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире национального телемарафона объяснил, почему снизилась интенсивность использования Россией иранских беспилотников "Shahed-136". Как сказал военный, причина не в дефиците, а в климатических условиях. С наступлением морозов применение БПЛА стало проблематичным.

"Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, на которые негативно влияют морозы и другие погодные условия. Поэтому использовать на войне их стали меньше", - сообщил Силкин.

Добавим, что сегодня, 4-го декабря, спецпосол США заявил, что Соединенные Штаты пытаются сорвать процесс поставки Ираном оружия в Россию.