В ВСУ объяснили, почему Россия стала меньше использовать иранские беспилотники
Причина не в дефиците
фото из свободных источников
Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире национального телемарафона объяснил, почему снизилась интенсивность использования Россией иранских беспилотников "Shahed-136". Как сказал военный, причина не в дефиците, а в климатических условиях. С наступлением морозов применение БПЛА стало проблематичным.
"Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, на которые негативно влияют морозы и другие погодные условия. Поэтому использовать на войне их стали меньше", - сообщил Силкин.
Добавим, что сегодня, 4-го декабря, спецпосол США заявил, что Соединенные Штаты пытаются сорвать процесс поставки Ираном оружия в Россию.
Популярное сейчас
- Англия - Сенегал. Анонс и прогноз на матч 1/8 Чемпионата мира на 04.12.2022
- Месси стал игроком матча против Австралии и установил рекорд по этому показателю
- Первые четвертьфиналисты ЧМ, заявления Павелко, Ракицкий без клуба. Главные новости за 3 декабря
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО