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В ВСУ объяснили, почему Россия стала меньше использовать иранские беспилотники

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Причина не в дефиците

В ВСУ объяснили, почему Россия стала меньше использовать иранские беспилотники

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире национального телемарафона объяснил, почему снизилась интенсивность использования Россией иранских беспилотников "Shahed-136". Как сказал военный, причина не в дефиците, а в климатических условиях. С наступлением морозов применение БПЛА стало проблематичным.

"Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, на которые негативно влияют морозы и другие погодные условия. Поэтому использовать на войне их стали меньше", - сообщил Силкин.

Добавим, что сегодня, 4-го декабря, спецпосол США заявил, что Соединенные Штаты пытаются сорвать процесс поставки Ираном оружия в Россию.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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