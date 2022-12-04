ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО эффектного попадания
264-й!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 4 декабря, около 14:00 подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский вертолет Ка-52.
Где именно это произошло, Генштаб не сообщает, однако публикует видео уничтожения, на котором видно, что вертолет взрывается в воздухе, после чего падает на землю.
Отметим, что по состоянию на утро воскресенья Генштаб отчитывался об уничтожении 263-х российских вертолетов с момента полномасштабного вторжения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Франция становится третьим четвертьфиналистом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Женская команда Мариуполя лепит пельмени, чтобы обеспечить клуб
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн