ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО эффектного попадания

В воскресенье, 4 декабря, около 14:00 подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский вертолет Ка-52.

Где именно это произошло, Генштаб не сообщает, однако публикует видео уничтожения, на котором видно, что вертолет взрывается в воздухе, после чего падает на землю.

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья Генштаб отчитывался об уничтожении 263-х российских вертолетов с момента полномасштабного вторжения.