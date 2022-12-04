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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО эффектного попадания

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264-й!

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО эффектного попадания

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 4 декабря, около 14:00 подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский вертолет Ка-52.

Где именно это произошло, Генштаб не сообщает, однако публикует видео уничтожения, на котором видно, что вертолет взрывается в воздухе, после чего падает на землю.

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья Генштаб отчитывался об уничтожении 263-х российских вертолетов с момента полномасштабного вторжения.

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В статье: война с россией
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