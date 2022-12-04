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Легендарный астронавт НАСА об украинских ВВС: Будь я российским пилотом, я бы боялся этих ребят

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Легендарный астронавт НАСА об украинских ВВС: Будь я российским пилотом, я бы боялся этих ребят

фото - Генштаб ЗСУ

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На днях Украину посетил американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, один из которых продолжительностью 340 суток, что стало рекордом для Международной космической станции. А еще Келли профессиональный пилот истребителя-бомбардировщика F-14.

Перед отъездом из Киева Келли встретился с командующим воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ, генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко и пилотами истребителей Миг-29. Как рассказывает пресс-служба Генштаба, говорили о подвигах украинских пилотов, их таланте вести воздушный бой против превосходящих сил противника, о том, как защитили столицу в первые дни полномасштабной войны и, конечно, о "Призраках Киева". А еще о самолетах F-16, которые очень нужны Украине.

Сам Скотт Келли очень высоко оценил профессионализм украинских пилотов:

"Как для бывшего лётчика-истребителя Военно-морских сил США для меня было честью встретиться с украинскими пилотами, отражавшими российские атаки в первые дни войны. Они добились в этом успехов, но сейчас нуждаются в поддержке со стороны Запада. Современные технологии и оружие помогают противодействовать атакам на украинскую критическую инфраструктуру. Будь я пилотом российских военно-воздушных сил, я бы боялся этих ребят. Они знают, что делают".

Напомним, ранее группа американских сенаторов от обеих партий призвала Пентагон рассмотреть вопрос передачи военных самолетов Украине.

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В статье: война с россией
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