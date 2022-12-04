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Россияне собирались атаковать под Угледаром, но взорвались на мине - эпичное ВИДЕО

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Что-то пошло не так

Россияне собирались атаковать под Угледаром, но взорвались на мине - эпичное ВИДЕО

БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Новина українською

В интернет попало видео, как российские оккупанты собирались атаковать возле Угледара. На позицию выезжает БМП-2 и красиво подрывается на мине. К сожалению, судя по видео, многим оккупантам удалось выжить. БМП, с которой ведется запись, сразу начинает отступать.

Заметим, что в последних сводках Генштаба ВСУ Силы обороны Украины заставляют врага вести оборону на Новопавловском направлении, именно там и расположен Угледар.

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В статье: война с россией
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