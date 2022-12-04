Россияне собирались атаковать под Угледаром, но взорвались на мине - эпичное ВИДЕО
Что-то пошло не так
БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ
В интернет попало видео, как российские оккупанты собирались атаковать возле Угледара. На позицию выезжает БМП-2 и красиво подрывается на мине. К сожалению, судя по видео, многим оккупантам удалось выжить. БМП, с которой ведется запись, сразу начинает отступать.
Заметим, что в последних сводках Генштаба ВСУ Силы обороны Украины заставляют врага вести оборону на Новопавловском направлении, именно там и расположен Угледар.
Угледарское направление, подрыв на мине российской БМП-2, вероятно, некоторое время назад https://t.co/3oSvB8F2cq #архив #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/AI6ZxxHKY8— Necro Mancer (@666_mancer) December 4, 2022
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