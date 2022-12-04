Россияне собирались атаковать под Угледаром, но взорвались на мине - эпичное ВИДЕО

В интернет попало видео, как российские оккупанты собирались атаковать возле Угледара. На позицию выезжает БМП-2 и красиво подрывается на мине. К сожалению, судя по видео, многим оккупантам удалось выжить. БМП, с которой ведется запись, сразу начинает отступать.

Заметим, что в последних сводках Генштаба ВСУ Силы обороны Украины заставляют врага вести оборону на Новопавловском направлении, именно там и расположен Угледар.