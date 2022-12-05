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Литва передала Украине боеприпасы и отремонтированные гаубицы

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Литва передала Украине боеприпасы и отремонтированные гаубицы

Arvydas Anušauskas

Новина українською

3 декабря еще две отремонтированные в Литве самоходные гаубицы "PzH2000" и часть боеприпасов направляются Украине. Боеприпасы калибра 155 мм, передаваемые Литвой, особенно важны для боевых действий украинской армии, отмечает Генштаб.

Решение о передаче этих боеприпасов было принято на последнем заседании Гособороны Литвы, сообщает Министерство обороны Литовской Республики на официальном сайте.

Отремонтированные гаубицы и программное обеспечение передали Украине Германия и Нидерланды. Литва выделила около 2 миллионов евро на ремонт гаубиц и интеграцию программного обеспечения.

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В статье: война с россией Арвидас Анушаускас
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