Через 100 лет украинский Щедрик снова прозвучал в нью-йоркском Карнеги-Холл
Невероятно
Getty Images / Global Images Ukraine
"Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в концертном зале Карнеги-Холл, где 100 лет назад состоялась премьера этой композиции в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.
"Украинская культурная дипломатия завоевывает сердца – 100 лет назад и сегодня. "Щедрик" Николая Леонтовича сегодня снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке. Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее. Теперь "Carol of the Bells" является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и всем мире. К аудитории обратились с видеообращениями Президент Украины и Первая Леди".
"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным ВСУ".
Особым сюрпризом стали ведущие: культовый режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. Кулеба добавил, что часть собранных с продажи билетов средств уйдет на восстановление Украины в рамках United24.
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