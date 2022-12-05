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Через 100 лет украинский Щедрик снова прозвучал в нью-йоркском Карнеги-Холл

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Через 100 лет украинский Щедрик снова прозвучал в нью-йоркском Карнеги-Холл

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Щедрик" Николая Леонтовича снова прозвучал в концертном зале Карнеги-Холл, где 100 лет назад состоялась премьера этой композиции в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.

"Украинская культурная дипломатия завоевывает сердца – 100 лет назад и сегодня. "Щедрик" Николая Леонтовича сегодня снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке. Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее. Теперь "Carol of the Bells" является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и всем мире. К аудитории обратились с видеообращениями Президент Украины и Первая Леди".

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным ВСУ".

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Особым сюрпризом стали ведущие: культовый режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. Кулеба добавил, что часть собранных с продажи билетов средств уйдет на восстановление Украины в рамках United24.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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