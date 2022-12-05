  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ДТЭК: Киев и еще несколько областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям
В тренде

ДТЭК: Киев и еще несколько областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям

Общие новости
(1 голосов)

Шаг за шагом идет восстановление

ДТЭК: Киев и еще несколько областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям

Укренерго

Новина українською

В Киеве и еще 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графику. Об этом стало известно из Фейсбука "ДТЭК Киевские электросети".

"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше".

Также в стабилизационные графики возвращаются вся Киевская область, Днепропетровщина, Донецкая область и Одесщина.

Читайте также"Хорошо, что у нас только два братских народа". Шовковский - об отключении света из-за обстрелов РФ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ДТЭК электричество
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ДТЭК

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде