ДТЭК: Киев и еще несколько областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям

В Киеве и еще 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графику. Об этом стало известно из Фейсбука "ДТЭК Киевские электросети".

"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше".

Также в стабилизационные графики возвращаются вся Киевская область, Днепропетровщина, Донецкая область и Одесщина.