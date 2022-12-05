ДТЭК: Киев и еще несколько областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям
Шаг за шагом идет восстановление
Укренерго
В Киеве и еще 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графику. Об этом стало известно из Фейсбука "ДТЭК Киевские электросети".
"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше".
Также в стабилизационные графики возвращаются вся Киевская область, Днепропетровщина, Донецкая область и Одесщина.
Популярное сейчас
- На войне с российскими оккупантами погиб воспитанник ДЮСШ Верес
- Вертолетом Ка-52, который сбили ВСУ, управлял один из лучших экипажей армии РФ
- Франция и Англия в четвертьфинале, планы Динамо, возвращение Златана. Главные новости за 4 декабря
- ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО