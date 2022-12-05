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СМИ: Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину

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В последние дни проходили переговоры

СМИ: Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину

newsru.co.il

Новина українською

Корреспондент Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказала о ведущихся в последние дни переговорах между представителями Израиля и России.

По словам источника, знакомого с содержанием переговоров, их темой является намерение России перебросить часть "стратегического вооружения" из Сирии в Украину. РФ просит Израиль не мешать переброске и не вмешиваться в процесс. Гили Коэн отметила, что посольство России в Израиле не стало комментировать эту информацию.

Напомним, в сентябре Россия начала постепенно выводить некоторые свои подразделения из Сирии, чтобы сосредоточиться на войне в Украине.

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В статье: война с россией
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Источник:
newsru.co.il

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