СМИ: Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину

Корреспондент Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказала о ведущихся в последние дни переговорах между представителями Израиля и России.

По словам источника, знакомого с содержанием переговоров, их темой является намерение России перебросить часть "стратегического вооружения" из Сирии в Украину. РФ просит Израиль не мешать переброске и не вмешиваться в процесс. Гили Коэн отметила, что посольство России в Израиле не стало комментировать эту информацию.

Напомним, в сентябре Россия начала постепенно выводить некоторые свои подразделения из Сирии, чтобы сосредоточиться на войне в Украине.